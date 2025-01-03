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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı mesaisi sürüyor

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı mesaisi sürüyor

13:113/01/2025, Cuma
DHA
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Fenerbahçe lige verilen aranın ardından Hatayspor'la karşılaşacak.
Fenerbahçe lige verilen aranın ardından Hatayspor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında çift kale maç yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.





#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Süper Lig

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