Fenerbahçe'de Hatayspor maçı mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında çift kale maç yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.