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Fenerbahçe'nin acı günü: Ogün Altıparmak vefat etti

Fenerbahçe'nin acı günü: Ogün Altıparmak vefat etti

13:192/02/2025, Pazar
IHA
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Ogün Altıparmak Fenerbahçe'de yönetici olarak da görev yapmıştı.
Ogün Altıparmak Fenerbahçe'de yönetici olarak da görev yapmıştı.

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu Ogün Altıparmak, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Futbola Karşıyaka’da başlayan 24 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olan Ogün Altıparmak, sarı-lacivertli forma altında birçok başarıya ulaştı. 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan eski milli futbolcu, 1970-1971 sezonunda gol kralı oldu. Altıparmak ayrıca kulübün ilk gol kralı olarak kayıtlara geçti.


Aktif sporculuğu bıraktığı 1971 yılından itibaren siyasete atılan Ogün Altıparmak, bir dönem de kulüpte yönetici olarak görev yaptı.


Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ogün (Altıparmak) abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.





#Fenerbahçe
#Ogün Altıparmak
#Şekip Mosturoğlu

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