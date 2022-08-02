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Fenerbahçe'nin forveti Flamengo'dan geliyor: Pedro

Flamengo’dan Gustavo Henrique ve Arao’yu kadrosuna katan Fenerbahçe, aynı kulüpten 25 yaşındaki Brezilyalı forvet Pedro’yu transfer etmek için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, Rossi’yi isteyen Brezilya ekibine Pedro’nun transferi için takas artı para teklifinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin forveti Flamengodan geliyor: Pedro
Transfermarkt verilerine göre Pedro'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Brezilya ekibi Flamengo’dan Gustavo Henrique ve Willian Arao’yu kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet transferini de aynı kulüpten yapıyor. Sarı lacivertliler Flamengo’nun 25 yaşındaki Brezilyalı forveti Pedro’yu transfer etmek istiyor.

Görüşmeler başladı

Pedro için Flamengo ile temasa geçen Fenerbahçe, golcü oyuncunun transferini takas artı parayla gerçekleştirmek istiyor. Flamengo, sarı-lacivertli kulüpten Diego Rossi’yi transfer etmek için harekete geçti. Bunun üzerine Fenerbahçe de Flamengo’dan Pedro’yu istedi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

  • Jesus onay verdi
  • Teknik direktör Jorge Jesus da Pedro’nun transfer edilmesi yönünde rapor verdi. Teknik direktör Jorge Jesus, Flamengo’yu çalıştırırken, Pedro’yu Fiorentina’dan kiralamıştı. Pedro bu sezon Flamengo formasıyla 41 maçta 17 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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