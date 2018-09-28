TBL

Fenerbahçe'nin maçında forma krizi

Fenerbahçe'nin Maccabi FOX ile özel turnuvada karşılaştığı maçta forma krizi yaşandı. İki takımın maçta birbirlerine çok yakın renkte olan formalarla mücadele etmesi şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi IHA
Haziran ayında hayatını kaybeden Panathinaikos eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına organize edilen özel turnuvada Fenerbahçe finale yükseldi.

Haziran ayında hayatını kaybeden Panathinaikos eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına organize edilen özel turnuvada Fenerbahçe finale yükseldi.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Atina’da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaştı. OAKA’da oynanan ve normal süresi 78-78 eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertliler 94-92 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Aynı renklere sahip iki takımın mücadelesinde İsrail temsilcisinin lacivert formasını getirmemesi sebebiyle iki takım da maçta birbirlerine çok yakın renkte olan formalarla mücadele etti. Mücadeleyi takip eden seyirciler takımları ayırt etmekte büyük güçlük yaşadı.

(Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.)

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