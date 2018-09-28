Fenerbahçe'nin maçında forma krizi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Atina’da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaştı. OAKA’da oynanan ve normal süresi 78-78 eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertliler 94-92 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Aynı renklere sahip iki takımın mücadelesinde İsrail temsilcisinin lacivert formasını getirmemesi sebebiyle iki takım da maçta birbirlerine çok yakın renkte olan formalarla mücadele etti. Mücadeleyi takip eden seyirciler takımları ayırt etmekte büyük güçlük yaşadı.