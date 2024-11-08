Fenerbahçe'ye Hollanda'da soğuk duş

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe maçtan 3-1 mağlup ayrılarak ilk yenilgisini aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta ikinci devrede savunmada savruk oynayan ve rakibin hızlı hücumlarına karşılık veremeyen sarı-lacivertliler, rakibine mağlup olurken. bir de penaltı kaçırdı. 19. dakikada Osayi-Samuel'in sağdan ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Oduro uzanarak topu kornere gönderdi. 28'de Saint-Maximin'in pasında savunma arkasına sarkan Dzeko'nun karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda kaleciye çarpan topu savunma son anda ayak koyarak topu kornere yolladı. 36'da Tadic'in ara pasında Dzeko karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Oduro gole engel oldu. 59. dakikada Parrot'un pasında ceza sahasının solundan koşu yapan Daal tek dokunuş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0. 61'de oyuna yeni giren En Nesyri'nin pasında De Wit topa müdahale etmek isterken Dzeko'yu düşürdü. Fenerbahçe penaltı atışı kazandı. 62'de penaltıyı kullanan En-Nesyri'nin vuruşunu kaleci Odura iki hamlede kurtardı. 70. dakikada Dzeko'nun savunma arkasına gönderdiği pasta topu önünde bulan En Nesyri tek dokunuşla ağlara gönderdi: 1-1. 75'te AZ Alkmaar'da Smit yaydan ceza sahasna çalımlarla girerek sağ ayak içiyle uzak köşeye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 88'de Smit'in ceza sahasına koşu yapan Kasius'a pasında bu futbolcu Livakovic'i de geçerek boş kaleye vuruşunu yaptı: 3-1.