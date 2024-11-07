PFDK cezaları açıklandı: Jose Mourinho kaç maç ceza aldı?

TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın

müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalara ilişkin, her ne kadar FDT’nin 38 ve 41. maddeleri uyarınca sevk yapılmış ise de; açıklama içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatabı belli bir hakaretin gerçekleşmediği, açıklamaların yöneldiği kişilerin açıklama bütünlüğü içerisinde muğlak kaldığı ve eylemin bu yönüyle sportmenliğe aykırı açıklama mahiyetinde değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alınarak; ayrıca, açıklama içeriğinde yer alan ifadelerin spor ahlakına, fair play anlayışına aykırı ve futbolun değerini düşüren, TFF yöneticilerini rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca takdiren