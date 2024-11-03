Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadeleye bordo mavili takım, taraftarının desteğini de arkasına alarak hızlı başladı. Özellikle ilk 5 dakika içerisinde girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Trabzonspor, önde sert ve agresif baskı ile başlarken, Fenerbahçeli oyuncuların hata yapmasını bekledi. Sarı lacivertliler ise 15. dakika itibarıyla baskıyı kırdı ve maça ortak olabildi. Visca ve Nwakaeme ile hücuma hareketlilik katan bordo mavililer, Ozan ve Okay’ın da ekstra koşularıyla birlikte en fazla pozisyona girdiği maçlardan birisini oynadı. 37. dakikada Okay Yokuşlu’nun attığı kafa golü, vuruş öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Terse atılan uzun toplarla Maximen’i savunma arkasında buluşturmaya çalışan Fenerbahçe, geçişlerle pozisyona girmeyi denedi. Maximen’in çizgiye basması ile Tadic biraz daha merkeze gelirken, Szymanski’nin Amrabat’a doğru alanı daraltmasıyla Fred kendine boşluklar buldu. 42. dakikada Trabzonspor’un hücuma çıkarken kaybettiği topla atağa çıkan Fenerbahçe, En Nesyri’nin pasında Fred’in savunma arkasına koşusuyla skoru buldu: 0-1. Gergin geçen ikinci yarıda Trabzonspor, 55 ve 64. dakikalarda VAR incelemesinin ardından iki penaltı kazandı. Her ikisinde de topun başına geçen Banza, önce takımına eşitliği daha sonra da üstünlüğü getirdi: 2-1. Oyunun karambol futboluna döndüğü anlarda Fenerbahçe 75’de, Dzeko ile eşitliği yakaladı: 2-2. Mücadelenin kalan dakikalarında Fenerbahçe, 90+12 . dakikda Amrabat'ın golüyle 3-2 kazandı.