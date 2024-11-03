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Tolga Zengin'den Trabzonspor'un iptal edilen golüne sert tepki! "İyi niyet aramıyorum"

Tolga Zengin'den Trabzonspor'un iptal edilen golüne sert tepki! "İyi niyet aramıyorum"

20:273/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Tolga Zengin
Tolga Zengin

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında, bordo-mavili takımın attığı gol faul gerekçesiyle iptal edilirken eski milli kaleci Tolga Zengin'den pozisyonla ilgili flaş bir yorum geldi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.


Bordo-mavililerin kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu, topu kafayla ağlara gönderdi ancak maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.


Bu kararı yorumlayan Trabzonspor ve A Milli Takım'ın eski file bekçisi Tolga Zengin, "Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum" ifadelerini kullandı.





#Tolga Zengin
#Trabzonspor
#Fenerbahçe

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