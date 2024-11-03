Tolga Zengin'den Trabzonspor'un iptal edilen golüne sert tepki! "İyi niyet aramıyorum"

Bu kararı yorumlayan Trabzonspor ve A Milli Takım'ın eski file bekçisi Tolga Zengin, "Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum" ifadelerini kullandı.