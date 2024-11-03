Trabzonspor'dan gol iptaline tepki: 'Beceriksiz, amatör, iş bilmez...'

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçının ilk yarısında Okay Yokuşlu'nun attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer 37. dakikada Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonda Mert Müldür'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakem Oğuzhan Çakır'ın vermiş olduğu karara tepki gösterdi.
"Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐞𝐦𝐢𝐳 golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık."