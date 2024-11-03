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Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçında koreografi şov

Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçında koreografi şov

19:053/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trabzonspor taraftarları, maç öncesi dikkat çeken bir koreografiye imza attı.
Trabzonspor taraftarları, maç öncesi dikkat çeken bir koreografiye imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maç öncesi bordo-mavili taraftarlar tribünde görsel bir şölene imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili taraftarlar tribünde görsel bir şova imza attı.


İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki koreografiden özel kareler...




#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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