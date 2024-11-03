Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçında koreografi şov

Trabzonspor taraftarları, maç öncesi dikkat çeken bir koreografiye imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maç öncesi bordo-mavili taraftarlar tribünde görsel bir şölene imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili taraftarlar tribünde görsel bir şova imza attı.
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki koreografiden özel kareler...
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki koreografiden özel kareler...
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