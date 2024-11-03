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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk yarıya damga vuran an

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk yarıya damga vuran an

19:523/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk yarı bol pozisyonlu geçti.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk yarı bol pozisyonlu geçti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına, 37. dakikada yaşanan gol pozisyonu damga vurdu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadelede ilk yarıya damga vuran an, 37. dakikada yaşandı.


Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu, topu kafayla ağlara gönderdi ancak maçın hakemi Oğuzhan Çakır golden önce faul olduğu gerekçesiyle düdüğünü çalmıştı. Bordo-mavili takımın golü geçerlilik kazanmadı.


İşte ilk yarıya damga vuran o pozisyon:



#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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