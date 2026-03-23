Fenerbahçe'ye imza atar atmaz kayıplara karıştı: Forma şansı bulamıyor

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Karşıyaka’dan kadrosuna kattığı Adem Yeşilyurt, sezonu İzmir ekibinde tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak genç futbolcu için son haftalar pek de istediği gibi geçmiyor.

Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki oyuncu için 500 bin Euro bonservis ödemesinin yanı sıra, sonraki satıştan yüzde 25 pay verdiği; ayrıca 3 kiralık genç futbolcu ve Topuk Yaylası’nda 2 kamp karşılığında anlaşma sağladığı biliniyor. Büyük beklentilerle transfer edilen Yeşilyurt, buna rağmen son haftalarda forma şansı bulamadı.

İzmir temsilcisinde süre alamayan genç oyuncunun performansındaki düşüş dikkat çekerken, milli takıma da davet edilmedi. Sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edecek olan Adem Yeşilyurt’un, haziran ayı itibarıyla Fenerbahçe’ye katılması bekleniyor.











