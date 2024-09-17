Fenerbahçe’de hafta sonunda Galatasaray’la oynanacak derbi öncesi beklerde sıkıntı yaşanıyor. Sağ bekte Osayi Samuel sakatlığı nedeniyle ezeli derbiyi de kaçıracak. Osayi’nin sakatlığında sağ bekte alternatifsiz olan Mert Müldür'ün de Kasımpaşa maçında sakatlanarak maçı tamamlayamaması teknik heyeti endişelendirdi.





Tedavisine başlanan Mert Müldür’ün ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtilirken, Galatasaray’a karşı oynaması bekleniyor. Ancak Mert Müldür'ün derbide sıkıntı yaşaması durumunda bu bölgede alternatif bulunmuyor. Teknik direktör Jose Mourinho bu bölgede Kasımpaşa karşısında genç Yusuf'a forma verdi.









Djiku takıma katılacak

Fenerbahçe savunmasının solunda oynayan Oosterwolde de son maçlarda formsuz bir görüntü sergiliyor. Yeni transferlerden Levent Mercan’ın da performansı yetersiz görüldüğü için teknik direktör Jose Mourinho tarafından 11’de düşünülmüyor.





Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giymeyen Ganalı stoper Djiku, takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacak. Djiku teknik heyetin görev vermesi halinde ezeli derbide forma giyebilecek.









Kostic hazır değil

Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan sol kanat oyuncusu Kostic de henüz fizik kondisyon olarak takım seviyesinde değil. Hem maç günü hem de takım izinliyken de kendisi için hazırlanan özel programı uygulayan Kostic’in bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.





Sırp oyuncu henüz 90 dakika oynayabilecek düzeyde değil. Buna rağmen sol kanat oyuncusunun cumartesi günkü derbiye yedek kulübesinde başlayacağı tahmin ediliyor.





Hazırlıklar bugün başlıyor

Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı-lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray ile oynayacağı ezeli derbinin hazırlıklarına başlayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Osayi izin gününde de tesislere gelerek tedavi oldu. Osayi’nin ezeli derbiye yetişmeyeceği öğrenildi.















