Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho, derbi planını belirledi.
Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda.
Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Galatasaray'ı yenerek, ezeli rakibine çelme takmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, derbi planını da belirledi.
Kasımpaşa maçında En-Nesyri'nin performansının düşük olması soru işaretleri oluşturmuştu.
Moruinho'nun derbide, Edin Dzeko ile sahaya çıkması bekleniyor.
Topu rakip yarı sahada daha fazla tutmak ve Dzeko'nun bağlantı oyunundan faydalanmak isteyen Mourinho, Maximin'i de yine sol kantta rakibiyle birebir de bırakmayı düşünüyor.
Ayrıca merak edilen konulardan birisi de Filip Kostic'in Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı.
Mourinho, derbide Kostic'e ilk 11'de şans vermeyi düşünmüyor.
Sol bekte yine Jayden OOsterwolde süre alacak.
Fakat Kostic'in durumu hafta içinde yapılan antrenmanlardan sonra belli olacak.