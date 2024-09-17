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Spor

Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi planı belli oldu: Dzeko ve Kostic...

Haber Merkezi
11:21 - 17/09/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 11:23 - 17/09/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho, derbi planını belirledi.

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Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda.

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Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Galatasaray'ı yenerek, ezeli rakibine çelme takmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, derbi planını da belirledi.

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Kasımpaşa maçında En-Nesyri'nin performansının düşük olması soru işaretleri oluşturmuştu.

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Moruinho'nun derbide, Edin Dzeko ile sahaya çıkması bekleniyor.

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Topu rakip yarı sahada daha fazla tutmak ve Dzeko'nun bağlantı oyunundan faydalanmak isteyen Mourinho, Maximin'i de yine sol kantta rakibiyle birebir de bırakmayı düşünüyor.

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Ayrıca merak edilen konulardan birisi de Filip Kostic'in Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı.

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Mourinho, derbide Kostic'e ilk 11'de şans vermeyi düşünmüyor.

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Sol bekte yine Jayden OOsterwolde süre alacak.

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Fakat Kostic'in durumu hafta içinde yapılan antrenmanlardan sonra belli olacak.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Mourinho
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