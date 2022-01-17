Fernando resmen Antalyaspor'da

Son olarak Beijing Guoan forması giyen Fernando, Antalyaspor ile anlaştı.
Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferiyle ilgili konuşan Fernando, "Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim" dedi.
Sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Brezilyalı oyuncunun adı, daha sonra da Galatasaray ile anılmıştı.
👊🏻 Fernando Lucas Martins, ''Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim.'' #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Ex6FcGUUgN
👊🏻 Fernando Lucas Martins, ''Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim.'' #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Ex6FcGUUgN— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 17, 2022