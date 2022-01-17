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Fernando resmen Antalyaspor'da

Antalyaspor Kulübü, adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando resmen Antalyasporda
Fernando yeni takımının formasını giydi.

Son olarak Beijing Guoan forması giyen Fernando, Antalyaspor ile anlaştı.

Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferiyle ilgili konuşan Fernando, "Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim" dedi.

Sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Brezilyalı oyuncunun adı, daha sonra da Galatasaray ile anılmıştı.

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