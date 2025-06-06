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Filenin Sultanları'ndan 2'de 2

Filenin Sultanları'ndan 2'de 2

17:056/06/2025, Cuma
AA
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Milliler set vermeden kazandı.
Milliler set vermeden kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında Tayland’ı 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.


Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 2'de 2'yle başlayan milli takım, üçüncü müsabakasında yarın TSİ 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.


Salon:
Qujiang Spor Merkezi

Hakemler:
Luo Wensheng (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye:
Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Alexia Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Hande Baladın)

Tayland:
Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Wimonrat, Pornpun (Piyanut, Jidapa, Ajcharaporn, Natthanicha, Chatchu-On, Hattaya, Kuttika)

Setler:
25-23, 25-14, 25-22



#Voleybol Milletler Ligi
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
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