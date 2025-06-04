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Sultanlar'dan görkemli başlangıç

Sultanlar'dan görkemli başlangıç

09:324/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
AA
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Milliler maç sonu büyük sevinç yaşadı.
Milliler maç sonu büyük sevinç yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’de oynanan 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin açılış maçında Fransa’yı 3-1 mağlup eti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.


Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.


Salon:
Qujiang Spor Merkezi

Hakemler:
Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

Fransa:
Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)

Türkiye:
Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)

Setler:
17-25, 25-23, 13-25, 14-25



#A Milli Kadın Voleybol Takımı
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