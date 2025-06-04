Sultanlar'dan görkemli başlangıç

Milliler maç sonu büyük sevinç yaşadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’de oynanan 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin açılış maçında Fransa’yı 3-1 mağlup eti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.
Salon:
Qujiang Spor Merkezi
Hakemler:
Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
Fransa:
Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)
Türkiye:
Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)
Setler:
17-25, 25-23, 13-25, 14-25
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
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#Milletler Ligi