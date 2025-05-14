Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Final öncesi dostluk rüzgarı

Final öncesi dostluk rüzgarı

19:5214/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ertuğrul Doğan ile Dursun Özbek birlikte poz verdi.
Ertuğrul Doğan ile Dursun Özbek birlikte poz verdi.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yemekte bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası bu akşam Gaziantep’te sahibini bulacak. Finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı’nda dostluk yemeği yediler.


Yemekte, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri yer aldı.




#Türkiye Kupası
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Dursun Özbek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık bakanlığı 15 bin 342 personel alımı atama için gerekli belgeler ve teslim tarihleri belli oldu mu?