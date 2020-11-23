Fırtına evinde avladı

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Yeni teknik direktörü Abdulah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta bordo-mavili takıma 3 puanı getiren golü Ekuban kaydetti. 7. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazına giren Afobe’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
- 20’de Novikovas’ın kullandığı köşe atışında kaleci Uğurcan yumrukladı, seken topu tamamlayan Mina’nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kafa ile kornere gönderdi. 23. dakikada Ekuban, Abdulkadir Ömür paslaşmasında topu önüne alan Ekuban’ın ayağının ucuyla düzgün vuruşunda top kaleci Kayacan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0. 36’da Ekuban’ın mükemmel pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe’nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 55’de Kaan’ın soldan ortasını kaleci Uğurcan kontrol edemedi, seken topu Gomes tamamlamak istedi ama vuruşu direk dibinden dışarı gitti. 60’da Ekuban’ın pasıyla ceza sahasına giren Baker’ın vuruşu direk dibinden auta gitti. 72’de Kaan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 83’de Sissoko’nun yerden vuruşunda top yine Uğurcan’da kaldı.
Avcı’dan 4 değişiklik
Milli maç arasının başlangıcında Trabzonspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başındaki ilk maçına çıktı. Avcı, ligde son oynanan Alanyaspor maçına göre Erzurumspor karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Avcı, Serkan, Kamil Ahmet, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker,Nwakaeme ile Afobe’ye görev verdi. Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle, Salih Karvazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
İZMİRLİ ÇOCUKLARA YARDIM ELİ
- Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı. Erzurumspor maçında Yavru Fırtına Tribünü’nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir’deki depremzede çocuklara destek olabilecek. Trabzonspor.com.tr’de TS CLUB üzerinden 135 TL’ye satışa sunulan peluş ayıcıklardan elde edilecek gelir İzmir’de depreminden etkilenen çocuklara gönderilecek.
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