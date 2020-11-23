Fırtına evinde avladı

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Yeni teknik direktörü Abdulah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta bordo-mavili takıma 3 puanı getiren golü Ekuban kaydetti. 7. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazına giren Afobe’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan gözyaşlarına hakim olamadı A Milli Takım havuzunda yer alan kalecilerden biri olan Gökhan Akkan, Hatayspor-Çaykur Rizespor mücadelesinde önemli kurtartışlara imza atarken son dakikada yaptığı hata nedeniyle talihsiz bir gol yedi. 2-2 biten mücadelenin sonunda Akkan büyük üzüntü yaşadı. Milli kalecinin soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenilirken takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği belirtildi. Tomas'ın da maç sonunda yanına giderek moral vermeye çalıştığı milli kalecinin takım arkadaşlarından özür dilediği belirtildi. Gökhan Akkan'dan inanılmaz hata: Rizespor uzatmalarda yıkıldı

20’de Novikovas’ın kullandığı köşe atışında kaleci Uğurcan yumrukladı, seken topu tamamlayan Mina’nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kafa ile kornere gönderdi. 23. dakikada Ekuban, Abdulkadir Ömür paslaşmasında topu önüne alan Ekuban’ın ayağının ucuyla düzgün vuruşunda top kaleci Kayacan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0. 36’da Ekuban’ın mükemmel pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe’nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 55’de Kaan’ın soldan ortasını kaleci Uğurcan kontrol edemedi, seken topu Gomes tamamlamak istedi ama vuruşu direk dibinden dışarı gitti. 60’da Ekuban’ın pasıyla ceza sahasına giren Baker’ın vuruşu direk dibinden auta gitti. 72’de Kaan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 83’de Sissoko’nun yerden vuruşunda top yine Uğurcan’da kaldı.

Kasımpaşa'nın serisine Konyaspor son verdi Ligin 9. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İki takımın da koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ciddi eksiklerin bulunduğu mücadele, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Skubic ve 89. dakikada Musa Çağıran kaydetti. Konuk takımı tek golü 17. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, puanını 12'ye yükseltti. 5 haftalık aranın ardından ilk mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Gökhan Akkan'dan inanılmaz hata: Rizespor uzatmalarda yıkıldı

Avcı’dan 4 değişiklik

Milli maç arasının başlangıcında Trabzonspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başındaki ilk maçına çıktı. Avcı, ligde son oynanan Alanyaspor maçına göre Erzurumspor karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Avcı, Serkan, Kamil Ahmet, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker,Nwakaeme ile Afobe’ye görev verdi. Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle, Salih Karvazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

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