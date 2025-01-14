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Fırtına hedef büyüttü

Fırtına hedef büyüttü

10:0414/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Malheiro, Antayaspor maçında yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı.
Malheiro, Antayaspor maçında yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı.

Süper Lig'deki son maçında Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, futboluyla da umutları yeşertti. Sezonun ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak isteyen bordo-mavililerde Ziraat Türkiye Kupası da en büyük hedef.

Süper Lig'deki son maçında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenen bunun yanında ortaya koyduğu futbolla da göz dolduran Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 22 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada tamamladı. Sezonun geri kalan bölümünde beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, Antalyaspor galibiyeti ve oyunla umutlarını ikinci yarıya taşıdı.


Trabzonspor, ikinci yarıda üst sıralarda yer almanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu en azından kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor, kupadaki ilk maçında A Grubu'nda Alanyaspor'u 3-0 yendi.




İç sahada fark oluşturdu

Trabzonspor, ligin ilk yansırda deplasmanda beklentilerin uzağında kalırken, sahasında ise dikkat çekti. Bordo-mavili takım evinde Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Bodrum FK ve Antalyaspor'u yenerken, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Trabzonspor, kendi evinde toplamda 18 puan toplarken, iç sahadaki puan ortalaması 2 oldu. Bordo-mavili takım, deplasmanda ise 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alabildi.





#Trabzonspor
#Türkiye Kupası
#Süper Lig

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