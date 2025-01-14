Fırtına hedef büyüttü

Süper Lig'deki son maçında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenen bunun yanında ortaya koyduğu futbolla da göz dolduran Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 22 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada tamamladı. Sezonun geri kalan bölümünde beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, Antalyaspor galibiyeti ve oyunla umutlarını ikinci yarıya taşıdı.





Trabzonspor, ikinci yarıda üst sıralarda yer almanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu en azından kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor, kupadaki ilk maçında A Grubu'nda Alanyaspor'u 3-0 yendi.









Trabzonspor'un 5-0'lık Antalyaspor galibiyetinin yerel basına yansımaları:



🗞 Taka: "Kış ortasında güneş çarptı"

🗞 Sonnokta: "Papara Park’ta fırtına değil kasırga esti"

🗞 Günebakış: "Trabzon’un dönüşü"

🗞 Ekspres: "Gülmek size yakışıyor" pic.twitter.com/nIVTXjmU98 — SPOR (@yenisafakspor) January 13, 2025





İç sahada fark oluşturdu





Trabzonspor, ligin ilk yansırda deplasmanda beklentilerin uzağında kalırken, sahasında ise dikkat çekti. Bordo-mavili takım evinde Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Bodrum FK ve Antalyaspor'u yenerken, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Trabzonspor, kendi evinde toplamda 18 puan toplarken, iç sahadaki puan ortalaması 2 oldu. Bordo-mavili takım, deplasmanda ise 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alabildi.















