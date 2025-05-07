Fırtına isyanda

Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor'da yaşanan hakem hatalarına tepkiler devam ediyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in Kasımpaşa lehine kullandığı takdir hakları, VAR kararı ile iptal edilen Banza'nın golünün yanı sıra Visca için verilen ofsayt kararı bordo-mavili taraftarları çileden çıkarttı.





Eski hakemlerin ve futbol otoritelerinin iptal edilen gol öncesinde Okay Yokuşlu'nun ofsayt pozisyonunda olmadığı görüşü hakim olurken, daha sonra Visca için kaldırılan bayrakta da pozisyonun ofsayt olmadığı net olarak göründü. Teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda yaptığı açıklamada ceza sınırları dışına çıkmamak için sadece, "Ofsaytlar var ve verilen kararların doğruluğu ve yanlışlığının tartışılacağı durumlar oldu" ifadelerini kullandı.









İstifa istenecek





Trabzonspor Kulübü'nün hakem hataları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayarak tepkisini sadece iki pozisyonun görselini kullanarak, "Yazıklar olsun" başlığı ile paylaşmasının ardından taraftarlar da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurullarına tepki için hazırlıklarına başladı. Hafta sonu Trabzon'da oynanacak Galatasaray maçında bu tepkilerini göstermeyi planlayan taraftarların, TFF ve kurullarını istifaya davet edeceği öğrenildi.





Bu arada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bugün saat 13.00'te İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısında konuya değinmesi bekleniyor.















