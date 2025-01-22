Fırtına kendini buldu

Trabzonspor’da Antalyaspor’un ardından Sivasspor karşısında alınan farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Bordo-mavililer, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maç (Antalya, Sivas) kazanıp, 25 puanla 9. sıraya yerleşti. Bordo-mavili takım, bu galibiyetle, 22 Ekim 2022’den beri (822 gün sonra) Sivasspor karşısında galibiyet elde etti. Sivasspor karşısında bambaşka bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor ayrıca bu sezon ligde en fazla organize hücum üretilen maçı oynadı.

İÇ SAHADA ESİYOR

Bu sezon Süper Lig'in geride kalan 20 haftalık bölümünde kendi sahasında 10 maça çıkan bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 21 puan toplarken 2,1 puan ortalaması tutturdu. Ligde 25 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor, iç saha puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. Bordo-mavililer iç sahada 28 puan toplayan Göztepe ve 26 puan elde eden Galatasaray'ın ardından 21 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

Danylo Sikan Trabzon'a geliyor

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten anlaşma sağladığı Danylo Sikan, bugün Trabzon'a gelecek.Ailesiyle birlikte Antalya'da bulunan futbolcunun, bugün Trabzon'a gelmesi ve kendisini bordo mavili takıma bağlayan resmi sözleşmeye imza ataması bekleniyor. Trabzonspor'un 3,5 yıllığına prensipte anlaştığı 23 yaşındaki futbolcunun Ukrayna ekibi ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyordu. Danylo Sikan, Shakhtar Donetsk kariyerinde 115 maça çıkarken, 31 gol attı ve 9 asist yaptı. Genç futbolcu santraforun yanı sıra ki kanatta da oynayabiliyor.

Uğurcan kalesini gole kapattı

Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır bu sezon ortaya koyduğu performansa üzerine koymaya devam ediyor. Başarılı eldiven, bordo-mavili takımla çıktığı son 5 resmi maçta 4 kez kalesini gole kapatmayı başardı.











