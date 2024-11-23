Fırtına yeniden başlamak istiyor

Milli takımlardan dönen oyunculardan hafif sakatlığı bulunan Eren Elmalı dışında sağlık problemi yaşamayan bordo--mavililerde Eren'in de maç gününe kadar düzelmesinin beklendiği ifade edildi. Tam olarak hazır olmayan Saviç'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Malheiro da forma giyemeyecek. Adana Demirspor maçında özellikle savunma hattında ve oyun formasyonunda ciddi anlamda değişikliğe gidecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet serisi yakalamak üzerine kuruldu.