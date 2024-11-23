Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fırtına yeniden başlamak istiyor

Fırtına yeniden başlamak istiyor

09:5623/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şenol Güneş idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.
Şenol Güneş idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Milli ara sonrası Adana Demirspor ile lige başlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak moral bulmak ve gelecek haftalar için güven vermek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı tersine çevirmek için bu maçı fırsat olarak görüyor.

Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, galibiyetle milli ara sonrası lige iyi bir dönüş yapmayı hesaplıyor.


Milli takımlardan dönen oyunculardan hafif sakatlığı bulunan Eren Elmalı dışında sağlık problemi yaşamayan bordo--mavililerde Eren'in de maç gününe kadar düzelmesinin beklendiği ifade edildi. Tam olarak hazır olmayan Saviç'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Malheiro da forma giyemeyecek. Adana Demirspor maçında özellikle savunma hattında ve oyun formasyonunda ciddi anlamda değişikliğe gidecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet serisi yakalamak üzerine kuruldu.




Şimdi değişim zamanı

Stoperde arayışlarını sürdüren teknik direktör Şenol Güneş'in Mendy-Batagov ikilisine görev vermesi beklenirken, savunmanın sağında ise sakatlığı geçen Hüseyin Türkmen yer alacak. Orta alanda Ozan ile Okay'a görev vermesi beklenen tecrübeli teknik adamın 10 numara pozisyonunda Cham'ı sahaya sürmesi bekleniyor. Hücumun solunda Draguş, sağında Visca görev yapacak. Gol ayağı ise Banza olacak.


Güneş, "Milli arada enerjimiz yükseldi, antrenmanlarda iyi dönüşler aldık. Şimdi önemli olan bu performansı sahaya yansıtmak. Kötü gidişatı tersine çevireceğiz" dedi.





#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Adana Demirspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prim gün sayısı 9000 şartı aranmadan 7200 olana 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi!