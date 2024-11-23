Fırtına yeniden başlamak istiyor

Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, galibiyetle milli ara sonrası lige iyi bir dönüş yapmayı hesaplıyor.
Milli takımlardan dönen oyunculardan hafif sakatlığı bulunan Eren Elmalı dışında sağlık problemi yaşamayan bordo--mavililerde Eren'in de maç gününe kadar düzelmesinin beklendiği ifade edildi. Tam olarak hazır olmayan Saviç'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Malheiro da forma giyemeyecek. Adana Demirspor maçında özellikle savunma hattında ve oyun formasyonunda ciddi anlamda değişikliğe gidecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet serisi yakalamak üzerine kuruldu.
Stoperde arayışlarını sürdüren teknik direktör Şenol Güneş'in Mendy-Batagov ikilisine görev vermesi beklenirken, savunmanın sağında ise sakatlığı geçen Hüseyin Türkmen yer alacak. Orta alanda Ozan ile Okay'a görev vermesi beklenen tecrübeli teknik adamın 10 numara pozisyonunda Cham'ı sahaya sürmesi bekleniyor. Hücumun solunda Draguş, sağında Visca görev yapacak. Gol ayağı ise Banza olacak.
Güneş, "Milli arada enerjimiz yükseldi, antrenmanlarda iyi dönüşler aldık. Şimdi önemli olan bu performansı sahaya yansıtmak. Kötü gidişatı tersine çevireceğiz" dedi.