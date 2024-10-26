Fırtına'da hedef seri yakalamak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.





Ligde geçen hafta sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor.









Deplasmanda ilk peşinde





Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Bordo-mavili takım, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor, bir sonraki hafta da geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde Eyüpspor maçından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.





Güneş de kazanamadı





Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi. Bordo-mavili takım, önce deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 daha sonra da Hatayspor ile yine dış sahada 1-1 berabere kalmıştı.















