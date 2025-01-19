Fırtına'dan Shakhtar'a abluka

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da stoper, kanat ve santrfor bölgeleri öne çıkıyor. Bu anlamda pek çok isimle temas halinde bulunan bordo-mavililer son günlerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i adeta mercek altına almış durumda. Ukrayna ekibinin sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov, Fırtına'nın listesinde yer alan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki futbolcu için Shakhtar'a önce 3, daha sonra ise 4 milyon euro teklif etti. ABD'den San Diego da oyuncuyla ilgilenirken Zubkov'un, sosyal medyadan San Diego'nun bazı paylaşımlarını beğenmesi kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Bu durum Trabzonspor cephesinde endişeye yol açsa da yeni gelen haberle transferin önü açıldı.









Trabzonspor tek kaldı





Son gelen haberlere göre San Diego, Zubkov için görüşmeleri sonlandırdı. Bununla birlikte Trabzonspor, Zubkov transferinde tek aday olarak öne çıktı. Shakhtar ile Antalya'da kamp yapan 1.82 boyundaki tecrübeli futbolcu, transfer durumunun netlik kazanmasını bekliyor.





Zubkov, bu süreçte takımının son antrenmanlarına katılmazken, hazırlık maçlarında da forma giymedi. Zubkov'un, Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan bir antrenman fotoğrafını beğenmesi de heyecanı artırdı. Bu hamle, Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandırırken transfer sürecinin olumlu ilerlediğine dair bir sinyal olarak yorumlandı.









Forvete Sikan hamlesi





Ukrayna basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in genç forveti Danylo Sikan'ı da kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo-mavililerin 22 yaşındaki golcü için ciddi bir teklif hazırladığı iddia edilirken toplam maliyetin bonuslarla 10 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor. Shakhtar yönetiminin nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Genç yaşına rağmen etkileyici bir potansiyele sahip olan Sikan, Ukrayna Premier Ligi'nde ve uluslararası arenada da forma giymişti.













Alves'te sona doğru





Danimarka'nın ünlü gazetelerinden Bold, Trabzonspor'un Brondby'nin stoperi Frederik Alves'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberin detaylarına göre bordo-mavililer 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Danimarka kulübüyle el sıkıştı. Yine aynı haberde not edilen detaylara göre 25 yaşındaki ve 1.95 boyundaki sağ ayaklı stoper Alves, Trabzonspor ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve yılda 1.5 milyon euro garanti ücret alacak. Stoper hattı bordo-mavililerde takviye edilmek istenen bölgelerin başında geliyor.















