Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

15:4915/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

Trabzonspor Kulübü, Makedon orta saha Enis Bardhi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Trabzonspor Kulübü, kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Enis Bardhi ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.


Bordo-mavili ekip, 29 yaşındaki futbolcuya sözleşme fesih bedeli ödemeyecek.


Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.


Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."



Bardhi, 2022-23 sezonunda Levante'den 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-mavili formayla toplamda 97 maça çıkarken 14 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.




#Trabzonspor
#Enis Bardhi
#Sözleşme fesih

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025'in en güçlü ordularında liste değişti: Türkiye kaçında sırada? Orta Doğu, Avrupa ülkeleri...