Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Makedon orta saha Enis Bardhi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Trabzonspor Kulübü, kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Enis Bardhi ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Bordo-mavili ekip, 29 yaşındaki futbolcuya sözleşme fesih bedeli ödemeyecek.
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
Bardhi, 2022-23 sezonunda Levante'den 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-mavili formayla toplamda 97 maça çıkarken 14 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.