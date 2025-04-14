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Fırtına'nın yeni golcüsü Zubkov

Fırtına'nın yeni golcüsü Zubkov

11:2914/04/2025, Monday
AA
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Oleksandr Zubkov'un Trabzonspor'la 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oleksandr Zubkov'un Trabzonspor'la 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, son haftalardaki skorer performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen bordo-mavili takımın gollerini kaydeden Zubkov, takımının son 5 maçtaki 8 golünün 4'ünü attı.


Trabzonspor'un söz konusu dönemde ligdeki diğer gollerini ise Banza, Ozan Tufan, Mendy ve Draguş kaydetti.


Ligde 8 maçta 468 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 188 dakika olmak üzere toplam 11 maçta 656 dakika forma giyen Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.



Tüm golleri iç sahada

Oleksandr Zubkov, ligde ve kupadaki 5 golünü de Papara Park'ta kaydetti.


Bordo-mavili futbolcu, ligde Trabzon'da oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında birer, Çaykur Rizespor maçında da 2 gol olmak üzere 4 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK maçında 1 gol kaydetti.


Zubkov'un gol attığı maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, Çaykur Rizespor'u da 2-0 yendi.




Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli gol

Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.


Ukraynalı oyuncu, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip gelmesini sağladı.







#Trabzonspor
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