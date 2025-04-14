Fırtına kendine geldi

Süper Lig'de haftaya 36 puanla 12. sırada giren Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip puanını 39'a çıkartırken 34 puanlı rakibini tehlike bölgesinde bıraktı. Sakatların dönmesiyle farklı bir kadroyla sahaya çıkan bordo-mavililer pas oyununa ağırlık vererek hızlı geçişlerle sonuç üretecek ataklar geliştirdi. Çaykur Rizespor ise üçlü savunma ile karşıladığı Trabzonspor karşısında kenarlardan getirdiği toplarla sonuç aradı. Maça hızlı başlayan Çaykur Rizespor oyunu üçüncü bölgede tutmaya çalışırken Trabzonspor, bunu fırsata çevirmeye çalışıp topun kendisinde kalmasına dikkat etti ve kısa paslarla hızlı çıktı. 15'te son haftaların golcüsü Zubkov ile 1-0 öne geçtikten sonra pas bağlantılı oyuna coşkuyu da ekleyen Trabzonspor, 21'de Mustafa Eskihellaç’ın sol kenardan hızlı çıkışı sonrası yine Zubkov ile 2-0'ı buldu. Uzun toplarla farkı arttırmaya çalışan Trabzonspor, doğru savunmayla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunu ön bölgede tutarak farkı arttırmaya çalışan Trabzonspor, takım savunmasını doğru yaparak topun kendisinde kalmasına dikkat ederken çok adamla hücuma çıkmaya çalışan Çaykur Rizespor savunmada alan ve adam paylaşımında sıkıntı yaşadı. Bir saatlik zaman diliminden sonra Nwakaeme’nin yaş dezavantajıyla etkinliğini azaltmasının yanı sıra rakibinin temaslı oyununa zaman zaman karşı koymakta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, oyun formasyonu ile oyunda kalmayı başardı. Çaykur Rizespor ise her iki yarıda tüm oyuncu değişikliklerini yapmasına rağmen oyun formasyonunda değişiklik yapamayınca etkili olamadı. Savic ile Batagov’un stoper deki uyumu, ikinci bölgede Folcarelli’nin temaslı oyunu, Ozan’ın pas bağlantılarındaki başarısı dikkat çekti. Sergilenen oyun, yardımlaşma isteği ve coşku gelecek haftalara güvenli bakmak adına galibiyet kadar değerliydi.