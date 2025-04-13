Trabzonspor yeniden Basketbol Süper Lig'inde

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Lig'in 33. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Novotel'i 74-62 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı. Bordo-mavililer, önümüzdeki sezon Türkiye Basketbol Süper Lig'inde mücadele edecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe Koleji Novotel'i konuk etti. Taraftarlar, şampiyonluk maçına yoğun ilgi gösterdi ve salonu tıklım tıklım doldurdu.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 74-62 kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı. Bordo-mavililer önümüzdeki sezon Türkiye Basketbol Süper Lig'inde mücadele edecek.
Trabzonspor: Gordon 35, Smith 4, Alican Güney 4, Ege Arar 12, Gökhan Yazıcıoğlu 3, Can Uğur Öğüt 16
Fenerbahçe Koleji Novotel: Mehmet Ersin Erfa 3, Yiğit Özkan 8, Faruk Biberovic 5, Batuhan Acar 3, Shungu 14, Yiğit Hamza Mestoğlu 3, Kelly 3, Gökay Hacıoğlu 21, Berat Berke Tunç 2
1. Periyot: 23-17 | Devre: 38-29 |3. Periyot: 54-47