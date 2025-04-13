Trabzonspor yeniden Basketbol Süper Lig'inde

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde bu sezon gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanan basketbol takımımızı yürekten kutluyorum.



Bu büyük başarı; sadece parkede alınan galibiyetlerin değil, aynı zamanda aylar süren… pic.twitter.com/XVzQaz9Kcb