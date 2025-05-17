Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Fırtına'ya gençlik aşısı

Fırtına'ya gençlik aşısı

Ali Kemal Yazıcı
04:0017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor, U19 takımında forma giyen Alihan Erdoğan, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Ekrem Terzi, Erolcan Çolak, Esat Yiğit Alkurt, Furkan Melikşah Özcan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz, Ömer Faruk Karahan, Taha Emre İnce ve Yiğit Kemal Turan ile geçen ay oynanan UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde profesyonel sözleşme imzalamıştı.
Trabzonspor, U19 takımında forma giyen Alihan Erdoğan, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Ekrem Terzi, Erolcan Çolak, Esat Yiğit Alkurt, Furkan Melikşah Özcan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz, Ömer Faruk Karahan, Taha Emre İnce ve Yiğit Kemal Turan ile geçen ay oynanan UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Gelecek sezon hem deneyimli hem de genç isimlerden oluşan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan U19 takımından 8 futbolcuyu sezon öncesi kampına dahil edecek. Yeterli görülenler A takım kadrosuna dahil edilecek.

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda aradığını bulamayan Trabzonspor, gözünü gelecek sezona çevirmiş durumda. Önümüzdeki sezon camianın istediği başarıları yakalamak isteyen bordo-mavili takım, kadro yapılanmasına öncelik verdi. Yönetimin ve teknik heyetin, hem deneyimli futbolculardan hem de gençlerden oluşan bir kadro kurmak istediği böylece bir yandan sportif başarı için yarışırken diğer yandan da geleceğin kadrosunun adımlarının atılmasının planlandığı kaydedildi.


TEKKE MERCEĞE ALACAK

Bu anlamda, Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynama başarısı gösteren U19 takımının gelecek vaat eden genç yıldızlarına güveniyor. U19 takımının kalecilerinden Ahmet Yıldırım ve Onuralp Çevikkan ile defans oyuncuları Arda Öztürk ve Bican Tibukoğlu’nun yanı sıra orta sahada görev alan Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Yiğit Kemal Turan ve Ekrem Terzi sezon öncesi kampına alınacak. Teknik direktör Fatih Tekke tarafından mercek altına alınacak gençlerden yeterli görülenler gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edilecek. Bordomavililerin, söz konusu gençlerin yanı sıra deneyimli isimler için de çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.


#spor
#Trabzonspor
#UEFA Gençlik Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS başvurularında son gün yaklaşıyor: ÖSYM 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? İşte sınav takvimi