Fırtına'ya gençlik aşısı

Gelecek sezon hem deneyimli hem de genç isimlerden oluşan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan U19 takımından 8 futbolcuyu sezon öncesi kampına dahil edecek. Yeterli görülenler A takım kadrosuna dahil edilecek.
Bu sezon Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda aradığını bulamayan Trabzonspor, gözünü gelecek sezona çevirmiş durumda. Önümüzdeki sezon camianın istediği başarıları yakalamak isteyen bordo-mavili takım, kadro yapılanmasına öncelik verdi. Yönetimin ve teknik heyetin, hem deneyimli futbolculardan hem de gençlerden oluşan bir kadro kurmak istediği böylece bir yandan sportif başarı için yarışırken diğer yandan da geleceğin kadrosunun adımlarının atılmasının planlandığı kaydedildi.
TEKKE MERCEĞE ALACAK
Bu anlamda, Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde final oynama başarısı gösteren U19 takımının gelecek vaat eden genç yıldızlarına güveniyor. U19 takımının kalecilerinden Ahmet Yıldırım ve Onuralp Çevikkan ile defans oyuncuları Arda Öztürk ve Bican Tibukoğlu’nun yanı sıra orta sahada görev alan Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Yiğit Kemal Turan ve Ekrem Terzi sezon öncesi kampına alınacak. Teknik direktör Fatih Tekke tarafından mercek altına alınacak gençlerden yeterli görülenler gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edilecek. Bordomavililerin, söz konusu gençlerin yanı sıra deneyimli isimler için de çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.