Fırtına'ya gençlik aşısı

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda aradığını bulamayan Trabzonspor, gözünü gelecek sezona çevirmiş durumda. Önümüzdeki sezon camianın istediği başarıları yakalamak isteyen bordo-mavili takım, kadro yapılanmasına öncelik verdi. Yönetimin ve teknik heyetin, hem deneyimli futbolculardan hem de gençlerden oluşan bir kadro kurmak istediği böylece bir yandan sportif başarı için yarışırken diğer yandan da geleceğin kadrosunun adımlarının atılmasının planlandığı kaydedildi.