Fode Koita MR'dan çıkamıyor

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fode Koita, sakatlık problemlerini bir türlü aşamadı.
Süper Lig'e verilen milli arada ailesiyle tatile giden Gineli futbolcunun tek idmanla yeniden sakatlandığı bildirildi.
61 Saat'in haberine göre; Koita, son olarak düzenlenen antrenmana kas sakatlığı yaşadığı gerekçesiyle katılmadı ve bir kez daha MR’a girdi.
31 yaşındaki futbolcunun bu sezon MR’a giriş sayısının 10'a yaklaştığı kaydedildi.
- Gineli futbolcu, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bordo-mavili formayla sadece 31 dakika görev yapabildi.