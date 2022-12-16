Spor Fordtan Red Bull iddialarına yorum yok
F1

Ford'tan Red Bull iddialarına yorum yok

Audi'nin Formula 1'e girmesi sonrası, birçok ünlü marka hazırlık sürecine girdi. Porsche'tan sonra Ford da spora adım atmak istiyor. Hatta son yıllarda çıkan söylentide, Ford'un F1'e Red Bull ortaklığıyla dahil olacağı söyleniyordu ama Amerika markasının tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ford Formula 1e Red Bull ortaklığıyla dönebilir!
Ford, tüm zamanların şampiyon motor markaları arasında 10 şampiyonluk ile adından sıkça söz ettirmektedir.

Formula 1'in giderek popüler hale gelmesinin ardından Ford'un spora girmesi gündeme geldi.

Amerikalı firmanın, yakın bir zamana kadar böyle bir ilgisi yoktu. Liberty Medya'nın sporun popülaritesini artırmaya yönelik çalışmalarının ardından ve Audi'nin spora girmesi kesinleştikten sonra Ford da F1'de kendine yer açmak istiyor.

Red Bull düşüncesi

Ünlü marka uzun yıllar Formula 1'de motor tedarikçisi olarak yer almış, 1960’lı yıllardan başlayarak 90’lara kadar ciddi bir dominasyon kazanan Ford motorları takımların aradıkları motor olmuştu.

Tekrar spora dönmeye hazırlanan Amerikan firması, Red Bull ile tekrar garajlara dönebilir.

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Teknik değil maddi

Ford, teknik bir anlaşmadan ziyade maddi bir anlaşma yapmayı istiyor. İddiaya göre Ford, 2026 için Red Bull'a önemli miktarda para yatırıp, motorun gelişimini üstlenecek ve motorun da isim hakkını alacak. Böylelikle motor Ford adını taşıyacak.

Ford'tan yorum yok

Formula 1'e giriş ve Red Bull iddiaları sonrası gözler Ford cephesine çevrilmişti. Bir Ford sözcüsü, F1 ile alakalı çıkan iddialar üzerine, "Spekülatif haberler hakkında yorum yapmak istemiyorum" dedi.

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