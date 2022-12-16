Ford'tan Red Bull iddialarına yorum yok

Formula 1'in giderek popüler hale gelmesinin ardından Ford'un spora girmesi gündeme geldi.
Amerikalı firmanın, yakın bir zamana kadar böyle bir ilgisi yoktu. Liberty Medya'nın sporun popülaritesini artırmaya yönelik çalışmalarının ardından ve Audi'nin spora girmesi kesinleştikten sonra Ford da F1'de kendine yer açmak istiyor.
Red Bull düşüncesi
Ünlü marka uzun yıllar Formula 1'de motor tedarikçisi olarak yer almış, 1960’lı yıllardan başlayarak 90’lara kadar ciddi bir dominasyon kazanan Ford motorları takımların aradıkları motor olmuştu.
Tekrar spora dönmeye hazırlanan Amerikan firması, Red Bull ile tekrar garajlara dönebilir.
Teknik değil maddi
Ford, teknik bir anlaşmadan ziyade maddi bir anlaşma yapmayı istiyor. İddiaya göre Ford, 2026 için Red Bull'a önemli miktarda para yatırıp, motorun gelişimini üstlenecek ve motorun da isim hakkını alacak. Böylelikle motor Ford adını taşıyacak.
Ford'tan yorum yok
Formula 1'e giriş ve Red Bull iddiaları sonrası gözler Ford cephesine çevrilmişti. Bir Ford sözcüsü, F1 ile alakalı çıkan iddialar üzerine, "Spekülatif haberler hakkında yorum yapmak istemiyorum" dedi.