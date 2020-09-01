F1

Formula 1 (F1) İstanbul bilet fiyatları belli oldu: Tarihin en ucuz biletleri

Formula 1 tarihinin en ucuz bileti

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 takvimine Türkiye'de eklendi. Bugün yapılan toplantıda F1 İstanbul Grand Prix'inin seyircili olacağı açıklanırken, bilet fiyatlarının Formula 1 tarihinin en uygun bileti olacağı duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F1 İstanbul

F1 İstanbul

Formula 1’in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. Gerçekleşecek olan yarışın tanıtım toplantısı İstanbul’da bugün İstanbul Park’ta gerçekleşti. İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula’nın yeniden Türkiye’ye gelmesi için uzun süredir görüştüklerini ve sonunda İstanbul’un takvime eklendiğini ifade etti.

F1 tarihinin en ucuz bileti

Çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Kar beklentisi olmadan bu işe girdik"

Formula 1’in yeniden Türkiye’ye döneceğinin açıklanmasıyla birlikte yoğun ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Vural Ak, “Formula’nın global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz bu yarışı geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan, tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1 yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak sayılabilecek günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“100 bin kişi ağırlayacağız”

200 bin kapasiteli İstanbul Park’ın pandemi önlemleri kapsamında 100 bin kişiye ev sahipliği yapacağını söyleyen Ak, “100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl salgın kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız. Bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring olacak. Bu yarışı da Formula haftasına ekledik. F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak” açıklamasını yaptı.

“Takvimde kalıcı olmak istiyoruz”

Formula’nın Türkiye’ye dönmesi için çok çalıştıklarını ifade eden Vural Ak, “Bu esnada FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası ve Ferrari Racing Days gibi saygın yarış serilerine ev sahipliği yaptık. 2017 yılında Formula 1’in satılması ile yeni CEO Chase Carey ile hızlıca irtibata geçerek kendisini ülkemize davet ettik. Cumhurbaşkanımızın Chase Carey’i kabul etmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda proje Cumhurbaşkanlığı himayesine girdi ve yarışın ülkemize getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi yetkisi bize verildi. Bu görüşme Formula 1’in yeni yönetiminin de gerçekleştirdiği ilk ülke görüşmesi oldu. Görevin bize verilmesinin ardından üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek anlaşmayı tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Yarışı başarılı bir şekilde organize ettiğimiz takdirde önümüzdeki yıl başlayacak uzun süreli bir kontratın kapısını da aralamış olacağız. Ayrıca Formula 1’in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile tüm dünyadan gelen ilgi ve heyecan Formula 1 yönetimini de oldukça şaşırttı ve yarışımızın kalıcı olarak takvimde yer alması ihtimali güçlendi” diyerek sözlerini sürdürdü.

  • Ak, bu yarışın 200 ülkede 2 milyar kişi tarafından izleneceğini ve ülkenin tanıtımına çok büyük katkısı olacağını belirterek, “Bunun yanında Türkiye’ye gelecek olan yaklaşık 20 bin görevliyle beraber, 50 milyon Dolarlık bir döviz girdisi bekliyoruz” dedi.

Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı
Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı

Formula 1 yarışları 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü. F1'in sosyal medya hesabından takvime İstanbul Grand Prix'nin eklediği resmen duyuruldu.İstanbul Park pistinde düzenlenecek yarışın, 13-14-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı bildirildi.Türkiye, Formula 1 takviminde 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı.🚥 #Formula 1&#39;de Türkiye #GrandPrix&#39;i 9 yıl aradan sonra geri dönüyor.📌Pilotlar ne diyor?📌Vettel - Webber kazası📌Yarış dışı kalan Vettel&#39;in patinaj çekerek padoğa gidişi📌Nefes kesen 8. viraj&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 18, 2020 İstanbul Park'ın özellikleriFormula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.Video: İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

Türkiye için 500 milyon dolarlık dev tanıtım: 2 milyar kişi izleyecek!
Türkiye için 500 milyon dolarlık dev tanıtım: 2 milyar kişi izleyecek!

Türkiye 9 yıl sonra yeniden Formula 1 heyecanını yaşıyor. F1 organizasyonu tarafından açıklanan 2020 takviminde İstanbul'da yer aldı. Yarışların İstanbul Park ayağının 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Dünyanın en fazla izlenen spor organizasyonları arasında gösterilen Formula 1'in Türkiye macerası 2005 yılında başlamıştı. 2003 yılında inşasına başlanan ve 300 milyon TL para harcanan İstanbul Park'ta motor sporları meraklılarına 7 yıl boyunca üst üste büyük heyecan yaşatıldı.RAKAM İKİ KATINA ÇIKINCA TÜRKİYE VEDA ETTİ2011 yılına kadar her yıl için Formula 1 organizasyonuna 13,5 milyon dolar yarış bedeli ödenirken, 2012 yılından itibaren bu ücretin 26 milyon dolara çıkarılmak istenmesiyle birlikte başlayan organizasyon ücreti anlaşmazlığı yüzünden yarışların Türkiye ayağı sona erdi.ERDOĞAN İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞMEİstanbul Park'a yönelik uzun süren sessizlik ise 2018 yılında bozuldu. Formula 1'in yönetiminin değişmesiyle sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınırken, Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.El değiştiren Formula 1 yönetimi ile gerçekleştirilen sürpriz görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken F1'in Türkiye'ye dönmesine sıcak bakıldığı kulislerde konuşulmaya başladı.TAKVİMDEN BİR ÜLKENİN ÇIKMASI GEREKİYORDUF1 pilotları ve Formula 1 fanlarının da çok sevdiği İstanbul Park'ayarışların geri dönmesi için yeni yönetime baskı yapılırken Türkiye'nin yeniden F1 takvimine girmesi için takvimdeki bir ülkenin çıkması gerekiyordu. En kötü ihtimalle beklenen 2019 takviminde de Türkiye yer almayınca beklenen gelişme 2020'de gerçekleşti.KORONAVİRÜS İPTALLERİ OLDUKoronavirüs salgınından kaynaklı takvimde yer alan bazı ülkelerde etkinlikler iptal edilince Türkiye için de yeniden F1 macerasının kapısı aralanmış oldu. F1 yönetimi tarafından açıklanan takvime göre; İstanbul 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağına ev sahipliği yapacak.Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda F1'in Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.SPONSORLAR KARŞILAYACAKÖte yandan F1 organizasyonu için istenen ve yaşanan anlaşmazlık sonucu 2011 yılında Türkiye'nin yarışlara veda etmesine neden olan ücretin ne kadar olduğu da merak konusu. Çok sayıda ülkenin yarışlarda yer almak istemesi nedeniyle fiyatların katlandığı bilinirken yarışlar için yıllık ortalama ödenen rakam ise 40 ile 60 milyon dolar arasında..İstanbul Park yönetiminin söz konusu yıllık ücret için sponsorluk görüşmeleri yürüttüğü biliniyor.PİLOTLARI HEYECANLANDIRAN PİST!Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplayan İstanbul Park'a ait pistin dizaynı ünlü pist mimarı Hermann Tilke tarafından gerçekleştirildi. Pistin diğer pistlerden farklı olarak saat yönünün tersine seyir için tasarlanması, otoriteler ve pilotlarca zorlu olduğu kadar heyecan verici olarak da yorumlanıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 338 metre olan pistte 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.MESAFELİ SEYİRCİ FORMÜLÜDünya genelinde geçtiğimiz yaklaşık 4.5 milyon kişinin bilet alarak tribünden izlediği F1 yarışlarının Türkiye ayağında İstanbul Park'ın izleyici kapasitesi ise 150 bin kişi olarak biliniyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki yarışların seyircili mi, seyircisiz mi olacağı merak konusu iken, sosyal mesafe gibi bir takım koronavirüs tedbirleriyle Formula 1'in seyircili izlenmesi gündemde.EN UCUZ BİLET OLACAKSeyircili olup olmayacağı kadar merak edilen bir diğer konusu F1 yarışlarının bilet fiyatları. Bu yönde henüz net bir rakam yok iken İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın fiyatların dünyadaki en uygun bilet fiyatları olacağına yönelik açıklaması bulunuyor.BİR HAFTADA 100 MİLYON DOLAR BIRAKTILARFormula 1 yarışları dünyada en fazla izlenen etkinliklerden biri olmasından kaynaklı ekonomik olarak da yarışların düzenlendiği ülkeye ciddi anlamda katkı sağlıyor. 2005 yılında startı verilen ücret anlaşmazlığı nedeniyle 2011 yılında sona eren F1 yarışlarını izlemek için ortalama 50 bin turist yurt dışından İstanbul'a gelirken seyircilerin o hafta boyunca konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi bir çok alanda harcadığı paranın ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEKFormula 1 organizasyonun, yarışları izlemek için gelen seyircilerin yaptıkları harcamalardan daha büyük katkısı ise ülkenin tanıtımına yönelik oluyor.10 takım, 20 sürücüyle 21 ülkede gerçekleştirilen Formula 1'in her bir yarışını 150’yi aşkın ülkeden 2 milyara yakın insan izliyor. İşin bu tarafından bakıldığında ise yarışların düzenlediği ülkeye de paha biçilemez bir tanıtım fırsatı sunuyor. Yapılan tahminlere göre ülkenin tanıtımına 500 milyon dolar değerinde katkı yapması bekleniyor.Yarış boyunca yüzlerce ülkede 50 bin saate yakın yayın yapılacak.Video: İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Avrupa Şampiyonu milliler yurda döndü
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.