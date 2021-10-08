Spor İstanbulda Formula 1 heyecanı başlıyor
F1

İstanbul'da Formula 1 heyecanı başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. etabı olan Türkiye Grand Prix’si bugünkü ilk antrenman turlarıyla başlıyor. Yarın yapılacak sıralama turlarının ardından büyük yarış pazar günü saat 15.00’te start alacak. Gözler Hamilton ile Verstappen’de olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1 İstanbul ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
Formula 1 İstanbul bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. etabı Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlıyor. Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.30’da yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Yarış pazar günü

Organizasyonda yarın saat 12.00’de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00’te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix’si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00’te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

Hamilton-Verstappen kapışması

Türkiye GP’si, şampiyonluk için çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in mücadelesine sahne olacak. İstanbul’da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes’in İngiliz pilotu Hamilton, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için yarıştan en az kayıpla çıkmak istiyor. Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu almak hem de Hamilton’ın serisine son vermenin peşinde.

Formula 1 İstanbul ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?

Formula 1'de antrenman turları, basın toplantısı, sıralama turları ve yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Birinci antrenman turları, cuma günü saat 11.30’da yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Cumartesi günü saat 12.00’de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00’te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix’si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00’te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

  • 3 isim İstanbul Park’a ‘Merhaba’ diyecek
  • 📌Formula 1’de 21 pilotun 3’ü olan Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, ilk kez İstanbul’da yarışacak.
  • 📌Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, 346 Grand Prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekiyor. Alpine Renault pilotu Fernando Alonso 329, Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello 326 yarışla Raikkonen’in arkasında yer alıyor.
  • 📌F1’de en çok yarış kazanan sürücüler zirvesinde 100 birinciliği olan Mercedes’ten İngiliz Lewis Hamilton bulunuyor. Efsane pilotlardan olan ve 91 birinciliği bulunan ikinci basamaktaki Michael Schumacher’i, 53 birincilikle Sebastien Vettel, 51 zaferle Alain Prost ve 41 galibiyetle Ayrton Senna takip ediyor. Hamilton, 101 pole pozisyonuyla bu alanda da ilk sırada yer alıyor.
  • 📌Bu sezon mücadele eden 21 pilottan 4’ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 7’ye yükseltirken, Vettel 4, Alonso 2, Raikkonen ise bir şampiyonluk yaşadı.
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