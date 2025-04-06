Formula 1 Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı pilot Oscar Piastri ise liderin 2.129 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

Bu sezonun ilk iki yarışında da McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaşmıştı.