Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1'de sıradaki durak 18. yarış Japonya Suzuka GP olacak. Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

Bu sezon şu ana kadar Red Bull pilotu Max Verstappen 11, Ferrari pilotu Charles Leclerc 3, Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez 2 ve Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz bir yarış galibiyeti elde etti.

Verstappen'in şampiyonluk ihtimali nedir?

Gözler, lider Max Vertappen'de olacak. Hollandalı pilot, Formula 1'de 2. şampiyonluğunu ilan etmek için ise Suzuka GP'de kazanması ve en hızlı tur derecesini elde etmesi yeterli olacak. 25 yaşındaki pilot bunları gerçekleştirdiği takdirde diğer pilotların durumlarına bakılmaksızın şampiyon olacak.

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Verstappen şampiyonluğunu bu yarışta ilan etmesi halinde Honda motorunu kullanan Red Bull, Honda'nın evinde şampiyonluk ilan etmiş olacak.

Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen : 341 puan

2. Charles Leclerc : 237

3. Sergio Perez : 235

4. George Russell : 203

5. Carlos Sainz : 202

Takımlar

1. Red Bull: 576

2. Ferrari: 439

3. Mercedes: 373

4. McLaren: 129

5. Alpine: 125

Haas Pilotu Mick Schumacher, bu hafta sonu Suzuka GP'de bu kaskı kullanacak. 🇯🇵 pic.twitter.com/MfcuptZfMS — SPOR (@yenisafakspor) October 7, 2022

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