Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosunu milyonlar izledi

Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerine yer verilen video, Formula 1'in sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Tanıtım filmini milyonlar izledi

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu henüz 24 saat olmadan milyonlarca yarış sever izledi.

Formula 1'in resmi Twitter hesabından paylaşılan video 1 milyon 600 bin kullanıcı tarafından izlenirken, Instagram'daki izlenme rakamı da 1 milyon 300 bin oldu. Formula 1 İstanbul tanıtım videosu Facebook'ta ise 110 bin izleyiciye ulaştı.

Borsa İstanbul'da 'gong' Formula 1 için çaldı 9 sene sonra Türkiye’ye geri dönen ve 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park’ta koşulacak olan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si için Borsa İstanbul’da 'gong' töreni gerçekleştirildi.Düzenlenen törene Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen katıldı.Hakan Atilla: Formula 1 motor sporlarının en yüksek katmanıGongun saat 09.40’ta çalınmasının ardından ilk konuşmayı Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla yaptı. Atilla, Formula 1’in büyük bir organizasyon olduğunu söyleyerek, “Motor sporlarının en yüksek katmanı. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Formula 1’in ülkemize hayırlı olmasını ve katkı vermesini temenni ediyorum” dedi. Vural Ak: Formula 1 ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleşecektirIntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1’i yeniden Türkiye’ye kazandırmak için büyük bir çaba harcadıklarını belirtirken, “Formula 1’i ülkemize Cumhurbaşkanımızın da isteğiyle yeniden kazandırmak için maddi ve manevi çok çaba harcadık. İstanbul, her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilme noktasında bir cazibe merkezidir. Bu dev yarışın, Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek olması hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatıdır. Formula 1 yarışı, ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.Formula 1 araçları merakla beklenen yarış öncesinde reklam çekimleri için İstanbul'da turladı (Sesi aç sesi 📳)#F1 #TurkishGP pic.twitter.com/Gn0vC5ibY2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 10, 2020 Nielsen: İstanbul'a yeniden dönmek çok güzelFormula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, yeniden İstanbul’da olmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, “İstanbul’a 9 sene sonra yeniden dönmek büyük bir mutluluk bizim için. İstanbul harika bir şehir. Seyirciler de olsun ve pilotların yeniden İstanbul’da piste çıktığını canlı görsünler isterdik ancak maalesef şartlar seyircisiz olmasını gerektiriyor. Bu üzücü. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.Göksel Aşan: Vural Bey’i cesaretinden dolayı tebrik ediyorumCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ise şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar zor bir zamanda böyle bir organizasyona kalkışmak akıl işi değil ama cesaret işi. Bu yüzden Vural Bey’i tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum.”Galeri: F1 araçları İstanbul sokaklarında