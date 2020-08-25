Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı

Formula 1 yarışları 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü. F1'in sosyal medya hesabından takvime İstanbul Grand Prix'nin eklediği resmen duyuruldu.

İstanbul Park pistinde düzenlenecek yarışın, 13-14-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı bildirildi.

Türkiye, Formula 1 takviminde 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı.

🚥 #Formula 1'de Türkiye #GrandPrix'i 9 yıl aradan sonra geri dönüyor.



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İstanbul Park'ın özellikleri

Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.

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