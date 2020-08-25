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Formula 1 Türkiye'de ne zaman yapılacak: İstanbul F1 tarihleri

Formula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 takvimine Türkiye yeniden eklendi. İstanbul Grand Prix'nin F1 yarışlarına ev sahipliği yapacağı tarihler de belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarış İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarış İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Formula 1 yarışları 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri döndü. F1'in sosyal medya hesabından takvime İstanbul Grand Prix'nin eklediği resmen duyuruldu.

İstanbul Park pistinde düzenlenecek yarışın, 13-14-15 Kasım tarihlerinde koşulacağı bildirildi.

Türkiye, Formula 1 takviminde 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı.


İstanbul Park'ın özellikleri

Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yapmış olan İstanbul Park pisti, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.

İstanbul Park, Formula 1'de ilgi çeken pistler arasında yer alıyor.
İstanbul Park, Formula 1'de ilgi çeken pistler arasında yer alıyor.

İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu
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İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'in damga vuran çekici oldu. Sezonun 4. ayağının yapıldığı Azerbaycan'da Hamilton, şampiyona liderliğine yükselirken güne "Allah korusun" yazılı ve Türk bayraklı çekici damga vurdu.


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