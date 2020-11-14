Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yapacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Dün antrenman turları yapılırken, sıralama turları bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10’da gerçekleştirilecek.

Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan katacak.

'SoloTürk', bugün ve yarın Intercity İstanbul Park’ta selamlama ve gösteri uçuşları yapacak.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix heyecanında sizlerle birlikteyiz.



14 Kasım Cumartesi günü saat 13:10’da, 15 Kasım Pazar günü saat 12.55’te Intercity İstanbul Park’ta selamlama/gösteri uçuşumuz icra edilecektir.#Formula1Turkiye #soloturk #TurkishGP #F1Turkey pic.twitter.com/WyNQJbMmgl — SOLOTÜRK (@soloturk) November 13, 2020

F1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tüneli’nden geçtiği anları yayımladı.Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarış aracının geçtiği anlara paylaştı. Vali Yerlikaya, aracın görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, “İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika” ifadelerini kullandı.İlk kez...🏎İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş...Ses ve görüntü harika...👏👏👏@F1 #TurkishGP🇹🇷@alex_albon@RedBullTR #F1 #İstanbul pic.twitter.com/JdUdoEPtDT— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2020 F1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başladı



