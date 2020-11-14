Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yapacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Dün antrenman turları yapılırken, sıralama turları bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10’da gerçekleştirilecek.
Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan katacak.
'SoloTürk', bugün ve yarın Intercity İstanbul Park’ta selamlama ve gösteri uçuşları yapacak.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix heyecanında sizlerle birlikteyiz.
14 Kasım Cumartesi günü saat 13:10’da, 15 Kasım Pazar günü saat 12.55’te Intercity İstanbul Park’ta selamlama/gösteri uçuşumuz icra edilecektir.#Formula1Turkiye #soloturk #TurkishGP #F1Turkey pic.twitter.com/WyNQJbMmgl
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix heyecanında sizlerle birlikteyiz.
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