Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Bugün sıralama turlarının yapılacağı organizasyonda yarış yarın gerçekleştirilecek.

Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan kattı.

'SoloTürk', bugünkü sıralama turları öncesinde pistin üzerinde selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/xBF1hP97Rc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020

F1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tüneli’nden geçtiği anları yayımladı.Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarış aracının geçtiği anlara paylaştı. Vali Yerlikaya, aracın görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, “İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika” ifadelerini kullandı.İlk kez...🏎İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş...Ses ve görüntü harika...👏👏👏@F1 #TurkishGP🇹🇷@alex_albon@RedBullTR #F1 #İstanbul pic.twitter.com/JdUdoEPtDT— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2020 F1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başladı



