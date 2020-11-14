Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Bugün sıralama turlarının yapılacağı organizasyonda yarış yarın gerçekleştirilecek.
Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan kattı.
'SoloTürk', bugünkü sıralama turları öncesinde pistin üzerinde selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/xBF1hP97Rc
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/xBF1hP97Rc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020
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