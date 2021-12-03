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Fransız devleri Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde: 30 milyon euro bonservis

Galatasaray'ın 23 yaşındaki milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Fransız ekipleri Lyon ve Marsilya devreye girdi. Her iki kulüpte, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız devleri Kerem Aktürkoğlunun peşinde: 30 milyon euro bonservis
Transfermarkt verilerine göre Kerem Aktürkoğlu'nun güncel bonservis değeri 6 milyon euro olarak biliniyor.

Galatasaray'ın 2020 yılında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla izleyenleri kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok ekibin peşinde koştuğu 23 yaşındaki futbolcu için, Fransa'dan Lyon ve Marsilya da devreye girdi

"Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi 30 milyon euroya kadar çıkabilir"

TRT Spor'a konuşan Fransa Ligue 1'in yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras, bu iki kulübün ciddi bir şekilde Aktürkoğlu ile ilgilendiğini söyledi. Bonservis miktarının 30 milyon euroya kadar çıkabileceğini belirten Gras, "Kerem, Fransa’da iki büyük takımın transferi için uğraştığı özel bir futbolcu. Lyon ve Marsilya onu kadrosuna katmak istiyor. Kerem’in bonservisi 30 milyon euroya kadar çıkarabilir. Lyon - Marsilya rekabetinde her şey olabilir. Bu takımlardan biri bir futbolcuyla ilgilenirse diğerinin ilgisi de bu yöne kayar. Gündem şu anda tam olgunlaşmadı ama Marsilya’nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme yenileyen Kerem Aktükroğlu bu sezon 25 maçta, 6 gol ve 5 asistle oynadı.

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