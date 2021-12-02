Spor Galatasarayla sözleşme yenileyen Kerem Aktürkoğlunun yıllık alacağı ücret belli oldu
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Galatasaray’la sözleşme yenileyen Kerem Aktürkoğlu’nun yıllık alacağı ücret belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü, 23 yaşındaki genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Yapılan sözleşmenin ardından milli oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten alacağı yıllık ücret belli olurken Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu Galatasaraydan yıllık ne kadar kazanacak?
Galatasaray'la sözleşme yenileyen Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık kazanacağı ücret belli oldu

Galatasaray, milli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki başarılı futbolcu, 2026 yılına kadar kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

  • Galatasaray’la şimdiye kadar 54 resmi çıkan milli futbolcu 12 gol, 8 asistlik performansla kariyerine devam ediyor.

Oyunucunun sözleşme detayları belli oldu

23 yaşındaki başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile yenilediği sözleşmeyle birlikte yıllık alacağı ücret de belli oldu.

  • Aktürkoğlu;
  • 2021-2022 sezonunda 7 milyon TL
  • 2022-2023 sezonunda 8 milyon TL
  • 2023-2024 sezonunda 9 milyon TL
  • 2024-2025 sezonunda 10 milyon TL
  • 2025-2026 sezonunda 11 milyon TL
  • kazanacak.

Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde maç başına galibiyet ve oynadığı maç sayısı kadar bonus ücretler de bulunuyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almıyor.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzaladı
SPOR
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzaladı

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme yenileme töreninde çekilen fotoğrafı.
İHA
Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme yenileme töreninde çekilen fotoğrafı.
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