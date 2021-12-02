Galatasaray’la sözleşme yenileyen Kerem Aktürkoğlu’nun yıllık alacağı ücret belli oldu

Galatasaray, milli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki başarılı futbolcu, 2026 yılına kadar kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray’la şimdiye kadar 54 resmi çıkan milli futbolcu 12 gol, 8 asistlik performansla kariyerine devam ediyor.

Oyunucunun sözleşme detayları belli oldu

23 yaşındaki başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile yenilediği sözleşmeyle birlikte yıllık alacağı ücret de belli oldu.

Aktürkoğlu;

2021-2022 sezonunda 7 milyon TL

2022-2023 sezonunda 8 milyon TL

2023-2024 sezonunda 9 milyon TL

2024-2025 sezonunda 10 milyon TL

2025-2026 sezonunda 11 milyon TL

kazanacak.

Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde maç başına galibiyet ve oynadığı maç sayısı kadar bonus ücretler de bulunuyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almıyor.

SPOR Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzaladı