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Furkan Bayır Göztepe'de

Furkan Bayır Göztepe'de

16:4128/01/2025, Salı
AA
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Furkan Bayır Gürsel Aksel Stadyumu'nda poz verdi.
Furkan Bayır Gürsel Aksel Stadyumu'nda poz verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu Furkan Bayır'ı transfer etti.

Göztepe, Furkan Bayır'ı renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, 2000 doğumlu stoper Furkan Bayır ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Son olarak Alanyaspor'da forma giyen Bayır'ın Süper Lig kariyerinde 82 maçta görev aldığı, U21 Milli Takımı'nda da 4 kez forma giydiği aktarılırken, "Furkan Bayır'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.


Furkan Bayır, Alanyaspor formasıyla bu sezon ise ligdeki 4 maçta görev aldı.





#Göztepe
#Alanyaspor
#Furkan Bayır

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