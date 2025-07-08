Galatasaray ABD'li voleybolcu Thomas Jaeschke'yi kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Jaeschke ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp kariyerinde 2 NCAA, 1 Çin Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Thomas Jaeschke, forma giydiği karşılaşmalarda birçok kez en iyi smaçör, en skorer oyuncu ve en iyi manşet alan oyuncu olarak seçildi.