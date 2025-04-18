Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.





Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 77'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6 yaptı. Bodrum FK ise 34 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.





Galatasaray evinde yenilmezliğini 15’e çıkardı

Aslan bu galibiyetle birlikte evinde yenilmezliğini de sürdürdü. Son olarak RAMS Park’ta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.









Galatasaray-Bodrumspor maç özeti

3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.





7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.





12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.





18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.





25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.





29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0





38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti.





Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

















52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim Bardakcı, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.





58. dakikada Frankowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe doğru orta açtı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.





63. dakikada Lemina’nın sağ kanattan ortasında arka direkteki Victor Osimhen topu göğsüyle kontrol etti. Meşin yuvarlağı önüne alan Osimhen’in üç kişiyle girdiği mücadelede sol çaprazdan çektiği şut kaleci Sousa’dan döndü.





80. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutta kaleci Sousa topu kornere çeldi.





81. dakikada Galatasaray’ın sağ taraftan Ahmed Kutucu’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topu yay çizgisi üzerinde kontrol eden Yunus Akgün’ün sol taraftan son çizgiye inmeden içeriye çevirdiği topa kale önündeki Davinson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0





Mücadele 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.





Galatasaray-Bodrum maç özeti izle





Lucas Torreira, Süper Lig’deki 3. golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’dan geldi. Müsabakanın 29. dakikasında Gabriel Sara’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Torreira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.





29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinin ardından ligdeki 3. golünü kaydetti. Maça 11’de başlayan Lucas Torreira, 85. dakikada yerini Dries Mertens’e bıraktı.





Davinson Sanchez de ligde üçledi

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez attı. Müsabakanın 81. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi.





28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 3. gol sevincini yaşadı. Kolombiyalı futbolcunun UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1’e golü bulunuyor.









Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Bodrum FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Cimbom’da Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara sınırda olan isimlerdi. Müsabakanın 31. dakikasında sarı kart gören Barış Alper cezalı duruma düştü. Barış Alper Yılmaz gelecek hafta ligde deplasmandaki Eyüpspor maçında görev alamayacak.





Galatasaray ligde 11. kez kalesini gole kapadı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve puanını 77’ye çıkardı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana yükseltti.





Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig’de bu sezon üst üste 2, toplamda da 11. kez kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 30 müsabakada kalesinde 27 gol gördü. Aslan ayrıca ligde sahasında art arda 5. maçta da gol yemedi.





Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Bodrum FK maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park’ta oynanan mücadelede tribünleri doldurdu. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla futbolculara destek oldu. Galatasaray taraftarı ayrıca Filistin’e yaşanan olaylara dikkat çekmek için tribünlere, ’Filistin’de insanlık ölüyor’, ’Dünya soykırımı canlı canlı izliyor’, ’Kudüs özgür değişse dünya tutsaktır’ ve ’Filistin’e özgürlük’ pankartları astı.





Sallai, Jelert ve Kaan kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu maç kadrosunda yer almadı. Son yapılan Samsunspor mücadelesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Roland Salla'inin yanı sıra sakatlıkları bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, Bodrum FK'ye karşı görev yapamadı.













Galatasaray - Bodrum FK maçında sahaya taraftar girdi

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK’yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılırken, müsabaka devam ettiği sırada sahaya taraftar atladı. Karşılaşmanın 75. dakikasında sahaya giren ve bir süre koşan taraftara güvenlik görevlileri müdahale etti ve dışarı çıkardı.





35 gün sonra evinde

Galatasaray, Bodrum FK karşılaşmasıyla 3 maç sonra evine döndü. RAMS Park’ta son olarak 14 Mart’ta Antalyaspor ile oynayan sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig’de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Cimbom böylece 35 gün sonra taraftarının karşısına çıktı.





Günay Güvenç, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü aldı

Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında top toplayıcı çocukla konuşması ve karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görülen Galatasaray’ın kalecisi Günay Güvenç’e ödülünü Bodrum FK müsabakası öncesinde Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim etti.









Morata, üst üste 3. maçına yedek başladı

Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı üst üste 3 resmi müsabakada yedek oturttu. Son olarak ilk 11'de Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde çıkan Morata, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve ligdeki Samsunspor mücadelelerinde yedek soyundu. Söz konusu 2 maçta toplamda 20 dakika süre bulabilen Morata, Bodrum FK maçında da yedek kulübesinde Okan Buruk'tan görev bekledi.





Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11’ine göre Bodrum karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, cezalı Roland Sallai’nin yerine Przemyslaw Frankowski’ye görev verdi.



















