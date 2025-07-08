Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu kiraladı

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.