Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu kiraladı

Halil Dervişoğlu
Galatasaray, geride kalan sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu'nu Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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