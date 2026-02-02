Galatasaray İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray'da lig maçı sonrası hazırlıklar ara vermeden başladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
#İstanbulspor