Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

15:202/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Galatasaray'da lig maçı sonrası hazırlıklar ara vermeden başladı.
Galatasaray'da lig maçı sonrası hazırlıklar ara vermeden başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
#İstanbulspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı ezanı saati: 2 Şubat Pazartesi yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor?