SÜPER LİG

Galatasaray Mbaye Diagne'yi gönderiyor

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takımdan ayrılıyor. 28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano'nun formasını giydiği Al Nassr kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 10 gol atmıştı.

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 10 gol atmıştı.

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferine yönelik sıcak gelişmeler yaşanıyor. Senegal Milli Takımı ile Afrika kupasında yer alan golcü futbolcunun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile anlaştığı belirtildi.

Arabistan'da yıllık 4 milyon euro kazanacak futbolcu için 13 milyon euro teklif edildiği Galatasaray'ın ise 16 milyon euro istediği aktarıldı. Önümüzdeki günlerde iki kulübün el sıkışması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 gol atmış ve lig tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu olmuştu.

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