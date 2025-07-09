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Galatasaray Roamy Alonso’yu açıkladı

Galatasaray Roamy Alonso’yu açıkladı

14:459/07/2025, Çarşamba
IHA
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Roamy Alonso orta oyuncu pozisyonunda forma giyiyor.
Roamy Alonso orta oyuncu pozisyonunda forma giyiyor.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kübalı oyuncu Roamy Alonso ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Roamy Alonso’yu transfer etti.


Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1997 doğumlu oyuncu Roamy Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Roamy Alonso’ya Galatasaray’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz" denildi.


Profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Cocodrilos de Matanzas takımında başlayan Alonso sırasıyla Consar Ravenna, Chaumont Volley-Ball 52, Gas Sales Bluenergy Piacenza ve Gioiella Prisma Taranto takımlarında forma giydi.






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