Galatasaray Roamy Alonso’yu açıkladı

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1997 doğumlu oyuncu Roamy Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Roamy Alonso’ya Galatasaray’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz" denildi.