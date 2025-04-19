Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray rotayı kupaya çevirdi

Galatasaray rotayı kupaya çevirdi

15:4319/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Antrenmanda kazanan takım poz verdi.
Antrenmanda kazanan takım poz verdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.



#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENÇLERDE BAĞIRSAK KANSERİ ALARMI: Bağırsak kanserine hangi besinler sebep oluyor?